Kundedataplatforme - Mest populære apps - Filippinerne

Propellor er et værktøj, der giver dig mulighed for at samle og aktivere dine data, så du kan analysere dem ubegrænset på tværs af forskellige forretningsproblemer. Med over 200 stik tilbyder Propellor problemfri integration med forskellige datakilder, hvilket giver dig adgang til en lang række datapunkter. Dette værktøj behandler en betydelig mængde data på daglig basis og håndterer terabytes af data ubesværet. En af de vigtigste funktioner i Propellor er dens evne til at skabe skræddersyede diagrammer og dashboards, der er skræddersyet til din specifikke brugssituation. Med muligheden for at skabe dine egne visualiseringer kan du få dybere indsigt og effektivt kommunikere din dataanalyse til interessenter. Derudover tilbyder Propellor brugsklare dashboardskabeloner, der dækker en bred vifte af generiske og relevante diagrammer, hvilket gør det nemmere for dig at komme i gang uden at bruge timer på tilpasning. For bedre at analysere dine data leverer Propellor data-apps, der giver dig mulighed for at dykke ned i forskellige analyseresultater, såsom dine kunders købsrejse eller andre relevante målinger. Disse data-apps giver dig mulighed for at grave dybere ned i dine data og afdække værdifuld indsigt, der kan informere din beslutningsproces. Overordnet sigter Propellor mod at genopfinde beslutningstagnings-dashboards ved at tilbyde en fleksibel og tilpasselig platform til at analysere og aktivere dine data. Uanset om du er virksomhedsleder, marketingleder, vækstchef eller produktchef, tilbyder Propellor skræddersyede løsninger, der opfylder dine specifikke behov.