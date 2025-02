Customer Advocacy Software - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

SocialLadder

SocialLadder er en end-to-end enterprise-creator management platform for marketingteams, der ønsker at bringe ambassadører, influencers og tilknyttede virksomheder under ét tag. Forbrugerfokuserede brands som Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation bruger alle SocialLadder til at markedsføre gennem deres kunder og gøre dem til vækstdrivere, der aktiverer deres fællesskab til at skabe indhold og øge konverteringer. SocialLadder-teknologien giver dig mulighed for at strømline kommunikation, tildele digitale opgaver og opgaver i den virkelige verden, overvåge engagement og belønne succesfulde ambassadører for at hjælpe med at promovere dit brand. Dine ambassadører er sat op til succes, mens de giver dig mulighed for at fokusere på den overordnede vækststrategi i stedet for at bruge tid på at styre den daglige. SocialLadder har de værktøjer, dit brand har brug for til at: OPDAG: Brug maskinlæring til at finde kunder i dit CRM, som er ideel til at blive ambassadører. SPOR: Målrette og tildele opgaver til ambassadører (digital, fysisk og konverteringssporing) MÅL: ROI & enhed økonomi ved ambassadøraktivitet INTEGRER: Enterprise API til sofistikerede implementeringer STREAMLINE: Opgavetildeling, kommunikation og ambassadør onboarding ENGAGE: 100 % mobil for ambassadører for at holde dit fællesskab engageret og ansvarlig BEMÆRKNING: Lager- og betalingsstyring indbygget i platformen SKALA: Lærer automatisk af succes ambassadører for at hjælpe med at finde flere. Tag fat i SocialLadder for at få en live demo.