Customer Advocacy Software - Mest populære apps - Malta

Customer Advocacy-software, også kendt som Advocacy Marketing eller Referral Marketing-software, giver virksomheder mulighed for at udnytte deres kunders støtte til at promovere deres budskaber, indhold eller produkter gennem mund-til-mund. Disse værktøjer spiller en afgørende rolle i at hjælpe virksomheders marketing-, salgs- og succesteams ved at lette indsamlingen af ​​henvisninger og udtalelser, som kan udnyttes til potentielle kunder. Entusiastiske kundefortalere deler gerne anekdotiske beviser på deres erfaringer med produkter og tjenester, og kundestøttesoftwareprogrammer strømliner denne delingsproces. Desuden fungerer softwaren som en katalysator for at opmuntre virksomheder til aktivt at deltage i produkttestning, give værdifuld feedback og dele bemærkelsesværdige opdateringer.