App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Læreplanadministrationssoftware - Mest populære apps

Læreplanadministrationssoftware strømline oprettelsen og implementeringen af ​​uddannelsesprogrammer for institutioner på alle niveauer, fra K - 12 til videregående uddannelse. Disse løsninger hjælper med at tackle udfordringer forbundet med fragmenteret læseplanudvikling ved at tilvejebringe et centraliseret depot til institutionsgodkendte dokumenter, hvilket sikrer en sammenhængende tilgang til at opbygge omfattende læseplaner. Softwaren tilbyder en række funktioner, herunder opgavestyring, rolleopgaver, godkendelsesarbejdsgange, oprettelse af kursuskatalog, kortlægning, versionskontrol og rapporterings- og analyseværktøjer. Dette omfattende værktøjssæt giver undervisere mulighed for effektivt at udvikle, udføre og evaluere deres læseplaner.