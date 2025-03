Intigriti

Intigriti er en hastigt voksende cybersikkerhedsvirksomhed, der specialiserer sig i crowdsourcede sikkerhedstjenester for at hjælpe organisationer med at beskytte sig selv mod cyberkriminalitet og databrud. Vores brancheførende cybersikkerhedsplatform gør det muligt for virksomheder at udnytte vores globale fællesskab af 70.000 sikkerhedsforskere, som bruger deres unikke ekspertise til at finde og rapportere sårbarheder for at beskytte virksomheder. Intigriti har tillid til nogle af de største og mest interessante virksomheder globalt, inklusive Intel, Yahoo! og Red Bull, har tillid til vores platform for at reducere risikoen for cyberangreb og databrud. Vores udvalg af supplerende sikkerhedstesttjenester hjælper virksomheder med at holde deres digitale aktiver sikre og reducere risikoen for skader som følge af brud. Vores løsninger spænder over: - Bug Bounty - Vulnerability Disclosure Programs (VDP) - Hybrid Pentest - Live Hacking Events - Reward Services Intigriti blev grundlagt i 2016 og har nu et globalt team på 100+ medarbejdere globalt