Crowd test værktøjer - Mest populære apps - Surinam

Useberry

useberry.com

Useberry er en one-stop produktforskningsplatform til problemfrit at indsamle brugerfeedback og indsigt gennem hele produktudviklingens livscyklus. Fra indledende ideer og designs til prototyping og fra oprettelse af hjemmesider til raffinering af informationsarkitektur giver Useberry dig mulighed for at skabe brugervaliderede digitale produkter. Vores mission hos Useberry er at styrke produktteams med en robust, brugervenlig platform til at udføre hurtige og effektive brugertestundersøgelser. Ved at tilbyde en række avancerede analytiske værktøjer gør vi det nemmere for dig at integrere brugerindsigt i din designproces og forbedre den overordnede brugeroplevelse. Med Useberry kan du omsætte brugerfeedback til brugbare designstrategier, der opfylder og overgår brugernes forventninger. Adopteret af globale mærker som Microsoft, Dell, Envato og Accenture, Useberry er go-to-platformen for UI/UX-pionerer, agile produktchefer, innovative marketingfolk og proaktive produktteams. Nøglefunktioner: 1. Sømløse integrationer: Useberry integreres med førende prototypeplatforme, herunder Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel og Sketch, hvilket giver en strømlinet arbejdsgang, der maksimerer effektiviteten og fremmer samarbejde. 2. Usability-test for prototyper og websteder: Useberry tilbyder forskellige værktøjer til brugbarhed, herunder Open Analytics, Single Tasks og 5-sekunders tests blandt andre. Dette giver mulighed for en mere omfattende forståelse af dit produkts anvendelighed. 3. Undersøgelser af informationsarkitektur: Gennem kortsortering og trætestning hjælper Useberry med at organisere og strukturere dit websted eller din app på en måde, der passer til dine brugere. 4. Deltagerpulje: Få adgang til en mangfoldig, kontrolleret og verificeret blanding af forbrugere, fagfolk og svært tilgængelige målgrupper fra 34 lande verden over. Profileret på hundredvis af attributter, for at matche selv de mest nichemæssige og krævende testbehov. 5. Deling af link: Rekrutter nemt dine egne deltagere ved at dele et link. Del det via e-mail og sociale medier, eller indlejr det på din hjemmeside. Dit publikum, dit valg. 6. Kliksporing: Få en grafisk repræsentation, inklusive varmekort, af hvert klik eller tryk på din prototype og dit websted. Analyser hvilke elementer i brugergrænsefladen dine brugere engagerer sig i, og lav de rigtige UX-forbedringer. 7. Optagelser: Se hvert trin i din brugers navigation og interaktioner, inklusive musebevægelser. Få rig videoindsigt tilbage, der fanger din brugers ansigt, stemme og skærm. 8. Brugerflow: Få en visualisering af en brugers vej fra den ene skærm til den næste. Opdag, hvordan dine brugere opfører sig, og hvilke skærme de er på, når de beslutter sig for at forlade. 9. Undersøgelser: Useberry giver mulighed for at udføre undersøgelser med enkelt- og flervalgsvalg, meningsskalaer og åbne spørgsmål. 10. Metrics: Få rig kvantitativ indsigt i brugeradfærd med opgavegennemførelsesrater, tid på opgave og fejlklik-frekvenser. Med Useberry udvikler du ikke bare et produkt, du skaber en brugercentreret digital oplevelse, der er skræddersyet til dit publikums behov, alt imens du sparer værdifuld tid, indsats og ressourcer.