CRM-software, en forkortelse for customer relationship management, er designet til effektivt at spore og administrere kunderelationer. Det fungerer som et omfattende system til registrering og organisering af interaktioner mellem en virksomhed, dens kundeemner og dens eksisterende kunder. Denne software konsoliderer væsentlige kundedata, herunder kontaktoplysninger, interaktionshistorik og transaktionsoversigter, til en centraliseret og ajourført registrering. CRM-software, der primært bruges i salgsafdelinger, fungerer som et centralt knudepunkt for salgsstyrkeautomatisering (SFA). Den kan integreres problemfrit med forskellige andre forretningsapplikationer, såsom e-handelsplatforme, marketingautomatiseringssoftware, kundeservicesoftware og CPQ-software. Denne integration sikrer en synkroniseret og forbedret kundeoplevelse gennem hele kunderejsen. Nogle CRM-løsninger tilbyder en bred vifte af integrerede kunderelaterede funktioner, der giver alt-i-én-funktionalitet, der inkluderer marketingautomatisering, helpdesk, e-handelsværktøjer, ERP, projektstyring eller webstedsadministration. Denne omfattende tilgang eliminerer behovet for yderligere løsninger og er især gavnlig for små og mellemstore virksomheder. På den anden side fokuserer selvstændige CRM-løsninger primært på salgsrelaterede funktioner, såsom kontakt-, konto- og pipelinestyring, uden omfattende markedsføring, helpdesk eller andre ikke-salgsrelaterede funktioner.