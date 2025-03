Interacty

interacty.me

Marketingfolk (freelancere og bureauer), produktionsstudier, udgivere Interacty giver marketingfolk mulighed for at engagere publikum og øge salget gennem interaktive oplevelser og spil. Gamified marketingindhold øger engagement og opmærksomhedstid og genererer flere leads. Interactive giver dig mulighed for at oprette mere end 20 forskellige spilaktiviteter. Du kan til enhver tid oprette en quiz, hukommelse, matchende spil, skjulte objekt-spil, se forskellen, puslespil, før og efter, horoskop, lykkecookies, diasshow og mere med et enkelt abonnement. Du kan oprette dit projekt eller spil på få minutter ved hjælp af indholdsblokke med en intuitiv og fleksibel editor. Interacty tilbyder en omfattende samling af tidsbesparende forretningsskabeloner, plus det er et fantastisk idébibliotek - du er sikker på at finde et koncept til din næste marketingkampagne her. Interacty integreres med Unsplash, hvilket giver dig adgang til tusindvis af gratis billeder. Det færdige projekt er nemt at indlejre på din hjemmeside med en simpel copy-paste. Du kan også bruge et link til at dele dit projekt på sociale netværk. Interacty understøtter CNAME og Whitelabel, og yderligere designmuligheder med CSS-stile hjælper med at bevare din brandbevidsthed. Du kan generere leads med interaktive indholdsformer, der integreres med dit CRM. Interacty giver dig mulighed for at inkorporere kundeemneformularer direkte i spillet, så indsamling af kundeoplysninger er en integreret del af processen. Du kan opsætte en automatisk omdirigering efter at have gennemført spillet, hvilket øger konverteringen markant. Du kan oprette et leaderboard-spil og tilføje en timer eller nedtælling til dit spil for at motivere dit publikum til at få den bedste score. Dette kan være meget nyttigt, når du kører en konkurrence eller lodtrækning eller skaber spil til begivenheder. Hvis du er taler ved en begivenhed, skal du tilføje et spil i slutningen af ​​din tale, og publikum vil huske din adresse. Du kan se statistik pr. spil og downloade kundeemner fra dit dashboard, mens integration med marketingværktøjer som Mailchimp giver dig mulighed for at sende kundeemner direkte til dit eksisterende CRM. Interactys gamification-funktioner gør det muligt for marketingfolk at engagere brugere og opnå høje forretningsresultater.