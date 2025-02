CRM-software - Mest populære apps - Sverige

Salesdash CRM

salesdashcrm.com

Salesdash CRM-software hjælper logistikvirksomheder (fragtmæglere, 3PL'er) med at udvikle nye afsenderforhold. Salesdash hjælper salgsteams i logistik med at strømline deres salgsproces for at øge salg og omsætning. Bygget til fragtmæglere af en tidligere salgsleder fra fragtmægler. Produktet er bedst egnet til dem, der har en rådgivende salgstilgang, har en større kontaktliste, har behov for at forhindre ubesvarede opfølgninger, stræber efter at være detaljeorienteret, kan have en længere aftalecyklus, der kræver flere berøringspunkter og opretholder en konsekvent opsøgende kontakt. at blive foran kunderne. Opgavestyring, kontaktstyring, pipelinestyring og tilpasset rapportering er kernekomponenterne i Salesdash. Implementering for at tilpasse felter, tilføje dine teammedlemmer og importere kundeemner fra et regneark kan alt sammen ske inden for få minutter. Engager dig med dine kundeemner og kundeemner med integrationer fra Gmail og Outlook til e-mail og kalender. Send e-mails til dine kontakter fra Salesdash, byg e-mailskabeloner, spor åbninger og send automatiske sekvenser. Få nemt adgang til firmawebsteder, firma LinkedIn-sider og personlige LinkedIn-sider for dem, der laver research forud for outreach. Salesdash forhindrer manglende opfølgninger med vores opgavestyringssystem, der holder dagens opgaver og forfaldne opgaver foran dig. Salesdash foreslår også opgaver til leads, som du har glemt at sætte en opfølgning på, og systemet rangerer dem ud fra indikatorer for leads, der kan være længere fremme i din salgsproces. Feedback på Salesdash er, at CRM er et slankere, mere brugervenligt CRM sammenlignet med andre udbydere, der er skræddersyet til fragtmæglere.