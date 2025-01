CRM-software - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Brevo

brevo.com

I dagens konkurrenceprægede forretningslandskab er det altafgørende at levere enestående kundeservice for at opbygge et blomstrende brand. Med Conversations by Brevo kan du løfte din kundesupport til nye højder, samtidig med at du øger salget og dyrker varige kunderelationer. Vores kraftfulde, alt-i-én-platform giver dit team mulighed for at levere førsteklasses support og strømline din kundeservicedrift. Ægte snak, i realtid Samtaler integrerer e-mail, live chat og sociale mediekanaler som Facebook, WhatsApp og Instagram. Ikke mere tab-shuffling eller copy-paste. Centraliser alle kundeinteraktioner i ét praktisk feed. Konverter besøgende til kunder og lås op for omsætningsvæksten Engager potentielle kunder med vores live chat-widget og chatbots, og sørg for, at de konverterer, før de forlader dit websted. Fasthold og pleje eksisterende kunder for at maksimere omsætningen i nutidens konkurrenceprægede landskab. Effektivitet lige ved hånden Spar tid med standardsvar med opdaterede variabler. Byg et omfattende hjælpecenter til at adressere ofte stillede spørgsmål og reducere gentagne forespørgsler. Udnyt selvbetjenings- og automatiseringsværktøjer til mere meningsfulde samtaler. Brug Brevo Conversations-mobilappen til Android eller iOS på farten. Sømløs integration og datakonsolidering Conversations by Brevo integreres problemfrit på tværs af Brevo-produkter og videre, hvilket giver dig et samlet kundekommandocenter. Administrer ubesværet dine marketingtragte og mere med dybe integrationer med WordPress, Shopify, WooCommerce og andre. Strømline forsendelse, returnering, anmeldelser, loyalitetsprogrammer og andre vigtige forretningsfunktioner. Få et omfattende overblik over hver enkelt kunde ved at samle og konsolidere alle relevante data ét sted. Slut dig til 500.000+ virksomheder, der har valgt Brevo, og oplev styrken og enkelheden i Conversations by Brevo. Uanset om du er en lille virksomhed eller en virksomhed, har vi skræddersyede planer, der opfylder dine behov.