App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig CPQ software - Mest populære apps

Configure, Price, Quote (CPQ) software strømliner hele tilbuds- og forslagsprocessens livscyklus for virksomheder. Det starter, når en kunde kommunikerer deres krav til en virksomheds tilbud og afsluttes med levering af et omfattende tilbud til kunden eller kundeemnet. Ansat i salgsafdelinger øger CPQ-software hastigheden af ​​salgscyklussen, øger citatpræcisionen og styrker kunderelationer. Disse softwareløsninger giver virksomheder mulighed for effektivt at gennemskue kundebehov og give skræddersyede tilbud, der passer præcist til disse specifikke krav. Ofte integreret med eksisterende CRM-software eller designet til problemfri integration med et eller flere CRM-værktøjer, tilbyder CPQ-produkter en robust løsning til optimering af salgsprocesser.