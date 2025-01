CPQ software - Mest populære apps - Pakistan

Revv

Revv flytter grænserne for dokumentautomatisering og arbejdsgange. Revv giver dig fleksibiliteten til at oprette dokumenter fra dets rige skabelonbibliotek eller uploade og sende eksterne WORD/PDF-dokumenter til elektroniske signaturer. Derudover tilbyder den forskellige signaturtyper for at opfylde alle mulige eSignatur-scenarier. Uanset om du vil generere bulkdokumenter til elektroniske signaturer eller få signaturer på udfyldelige webformularer, gør Revv alt muligt. Det giver øjeblikkelige meddelelser, dokumentanalyse og revisionsspor for at holde dig opdateret. Revv fordobler beskyttelsen af ​​din eSigning-proces med e-mail- og SMS-godkendelse. Revv tilbyder et robust bevis på eSignatur med avanceret bevishåndtering. Det tilbyder også videogodkendelse til clickwrap-signaturer. Integrer virksomhedsapps med Revv for at forenkle komplekse opgaver og køre dine dokumentarbejdsgange problemfrit. Revv er en alt-i-en platform til automatisering af dokumentarbejdsgange uden kode til at drive din virksomhed hvor som helst, når som helst og fra enhver enhed. Revv giver robust beskyttelse og fungerer i et sikkert miljø med flere niveauer af kryptering og overholdelse af lokale love. FORDELE: BEDRE STYRING OG OVERHOLDELSE - Revv overholder ESIGN Act, UETA og eIDAS-forordningen, som gør alle e-signerede dokumenter juridisk bindende. Revv opfylder alle kravene til elektroniske signaturer. - Hensigt om at underskrive: Revv bekræfter underskrivernes hensigt ved at anmode underskrivere om at indsende de elektroniske signaturer. - Samtykke til at handle elektronisk: Revv opfylder samtykkekravet ved at bede underskrivere om at bekræfte deres underskrifter, før de indsender dokumentet. Revv giver også modtagerne mulighed for at afvise signaturanmodningen. - Signaturtilskrivning: Byg dokumentkontrol med et komplet revisionsspor for hver transaktion. Revv opfylder signaturtilskrivning ved at fange og gemme alle handlinger med dato- og tidsstempler, underskriveres detaljer og IP-adresser. - Opbevaring af poster: Revv opretter automatisk en kopi af underskrevne poster og sender den til både afsenderen og modtageren for at vedligeholde deres transaktionsbeviser. KRAFTIGE FUNKTIONER TIL AT SKABE NYE MULIGHEDER MED ELEKTRONISKE SIGNATURER OG MAKSIMERE FORRETNINGSFORDELE - - Opret dynamiske felter som formularfelter i skabelonen og fremskynd din dokumentoprettelsesproces. Brug den valgte skabelon, tilføj tilpassede detaljer i formularfelterne, og send den til kunder for at udfylde de nødvendige oplysninger og e-signere dokumenterne. - Fleksibilitet til at uploade og sende dine PDF- eller DOCX-filer, redigere dem og sende til elektroniske signaturer. - Indsaml afgørende data fra underskriverne i form af tekst eller billede ved hjælp af 'Fyld og underskriv'-funktionen. - Klar til brug skabeloner og en rig editor til øjeblikkeligt at oprette og tilpasse forretningsdokumenter og øge virksomhedens konverteringsrater. - Automatiser afsendelse af et dokument til flere modtagere ved hjælp af funktionen Bulk Send og øg din produktivitet. - Konfigurer eSignature-arbejdsgange ved at integrere dine daglige forretningsapps gennem Zapier, Retool og Native API'er, og spar mere tid, penge og ressourcer. - Frihed til at vælge signaturtypen - klik for at underskrive, tegne en signatur eller klik for at begynde. - Sporing og analyser i realtid for at gribe ind og engagere kunderne på det rigtige tidspunkt. - Flere valgmuligheder for at få dokumenter underskrevet online via e-mail, delbare links, udfyldelige webformularer eller API-integrationer. UPARALLELERET SIKKERHED - - Overholdelse af globale og lokale love om eSignaturer og nyeste industristandarder. - To-faktor (SMS og e-mail) autentificering for at garantere underskrivernes identitet. - Sikkerhed på højt niveau med AWS global cloud-certificering (CSA, SOC 1, SOC2 og ISO 27001) for at beskytte dine data ved hvert trin. - PCI DSS-kompatible betalingsgateways LIFE-TIME STORAGE - Revv giver cloud-baseret lagring, der holder dine optegnelser sikre, organiserede og let tilgængelige - for evigt. FORBEDRET KUNDEOPLEVELSE - - Send dokumenter med det samme til mobile enheder via SMS, og reducer antallet af kunders frafald. - Samarbejdsfunktioner til at interagere med kunder og teammedlemmer i dokumenterne og fremskynde underskriftsprocessen. EN DIY PLATFORM, DER INGEN KODNING KRÆVER - Revv er meget enkel at bruge og nem at navigere. Dens intuitive grænseflade kræver ingen ekstern hjælp eller særlige færdigheder. ET SUPPORTSYSTEM BYGGET FOR AT GERNE KUNDERNE - - Et kundesupportteam af eksperter, der går ud over for at styrke din virksomhed. - 24/7 chat support - Flersproget support til dokumenter - Support til design og oprettelse af skabeloner - Hjælpecenter, supportartikler og videoer til at guide dig gennem hele processen