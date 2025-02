Kursusforfattersoftware - Mest populære apps - Slovakiet

SlidePresenter

Detaljerede manualer og dokumentation, talrige live- eller webtræninger og stadig følelsen af, at viden simpelthen ikke når ud til dine kolleger - eller ikke på det rigtige tidspunkt? Så bør du lære SlidePresenter at kende! Giv dine medarbejdere mulighed for at omsætte deres viden til engagerende videoindhold uden forudgående erfaring eller tekniske færdigheder! Takket være vores intuitive brugergrænseflade kan alle medarbejdere oprette og redigere deres eget videoindhold på få minutter og berige det med adskillige interaktive funktioner såsom quizzer og undersøgelser. Bagefter kan det medarbejdergenererede videoindhold nemt og sikkert deles med kollegaer eller hele organisationen med blot et enkelt klik på din egen virksomhedsvideoplatform. Dette sparer dig værdifuld tid og ressourcer i din virksomheds videnoverførsel. Hvad mere er: Du skaber et centralt og attraktivt kontaktpunkt for dine kollegaer. På din virksomhedsvideoplatform modtager alle medarbejdere nyttigt vidensindhold til at besvare deres individuelle spørgsmål "i arbejdsstrømmen", og de opfordres desuden til at gennemse, like og interagere med yderligere medarbejdergenereret videoindhold. Brugstilfældene til SlidePresenter er lige så forskellige som din virksomheds krav: fra hurtige klikinstruktioner, produkttræninger til interne onboardings, e-learnings eller hands-on læringsnuggets. Mere end 600 markedsledere i adskillige brancher er allerede med succes afhængige af videnoverførsel fra medarbejdere til medarbejdere – så viden kan findes hurtigt og til enhver tid af alle, der har brug for den. Dine fordele med SlidePresenter: - Aktiver selvstyret, kontinuerlig læring i din organisation med letforståeligt videoindhold. - Forøg dine (nye) medarbejderes ydeevne ved at gøre viden tilgængelig når som helst og hvor som helst. - Reducer hyppige spørgsmål fra kolleger ved at give dem mulighed for hurtigt og nemt at producere og dele forklarende videoindhold. - Øg dine medarbejderes motivation til at dele viden med kolleger takket være en intuitiv brugeroplevelse for nem indholdsoprettelse. - Inkluder dine medarbejdere i din videnoverførsel og styrk dermed deres loyalitet over for din virksomhed. - Give medarbejdere i alle afdelinger og jobniveauer mulighed for at dele deres viden med kolleger på tværs af organisationen. - Skab en mangfoldig læringsoplevelse med formel læring og træningsformwats samt medarbejdergenereret læring via videoindhold. - Spar ressourcerne i din L&D-afdeling ved at integrere dine medarbejdere i videnoverførslen. - Skab en central videoplatform, hvor dine medarbejdere altid kan finde præcis den viden, de skal bruge for at udføre deres bedste arbejde.