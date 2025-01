Kursusforfattersoftware - Mest populære apps - Rusland

CLASSUM

classum.com

Gennem en cloud-baseret platform, hvor kursister kan oprette forbindelse via indlæg, livesessioner, chats og unikke interaktioner, tilbyder CLASSUM problemfri kommunikation for at forbedre alle læringsmiljøer, online eller personligt. --- CLASSUM blev grundlagt i 2018 af Chaerin Lee og Youjin Choi, to kvindelige studerende ved Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), for at løse de udfordringer, de stod over for som elever. Efter kun 3 år bruges CLASSUM nu af over 3.700 institutioner i 23 lande verden over, og fortsætter med at bryde kommunikationsbarrierer og opbygge læringsmiljøer, der fremmer vækst og samarbejde. Brugerne omfatter institutioner som KAIST, Yonsei University og Ewha Womans University, såvel som globale virksomheder, herunder LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision og Prudential. Vores mål er at bringe elever og undervisere sammen i et rum, hvor de kan kommunikere frit og komfortabelt. Vi ønsker at skabe og udvide rum, hvor sunde interaktioner og samarbejde kan foregå naturligt i og uden for klasseværelset. Elever kan frit interagere på CLASSUM, engagere sig i spørgsmål og svar og diskussioner gennem tekst og andre medier, der passer til deres kommunikationsbehov i denne digitale tidsalder. Undervisere, der bruger CLASSUM til at kommunikere med deres elever, har oplevet øget elevernes engagement og reduceret administrationsarbejde. I april 2021 rejste CLASSUM en $6M Series A ledet af Pearl Abyss Capital og Storm Ventures sammen med eksisterende investorer Big Basin Capital og Smilegate Investment. Vores grundlægger og administrerende direktør, Chaerin Lee, blev for nylig anerkendt som medlem af Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2021 for CLASSUMs innovative tilgang til kommunikationsudfordringer i uddannelse. CLASSUM blev også valgt som en af ​​GSV Cup tilbage i 2020, som fremhæver inspirerende EdTech- og talentteknologi-startups på tværs af seks kontinenter.