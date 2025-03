App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Corporate Social Responsibility (CSR) Software - Mest populære apps

Corporate Social Responsibility (CSR)-software omfatter værktøjer designet til at overvåge og evaluere effekten af ​​CSR-initiativer. Organisationer bruger denne software til effektivt at måle succesen af ​​deres CSR-indsats. Det letter styring, administration og sporing af forskellige CSR-programmer, herunder miljømæssigt bæredygtig drift, tilskud og sponsorater, bæredygtighedsstyring, samfundsbidrag og virksomheders frivillige aktiviteter. Disse løsninger gør det muligt for virksomheder at kommunikere deres CSR-resultater til kunder, medarbejdere og investorer. Desuden hjælper CSR-software virksomheder med løbende at forbedre deres politikker og praksis, så de stemmer overens med deres CSR-mål.