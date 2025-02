Corporate Social Responsibility (CSR) Software - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Groundswell

groundswell.io

Groundswell er en virksomhedsplatform for social påvirkning, der ubesværet administrerer donationsmatching, gaver og frivillige programmer, der giver medarbejderne mulighed for at påvirke sager, der betyder mest for dem. Vores platform giver medarbejderne skattebegunstigede personlige givekonti. Virksomhedsadministratorer kan oprette tilpassede gave- og matchende programmer, der kanaliserer velgørende dollars ind på disse konti, som medarbejderne kan give væk. Virksomheder kan også engagere medarbejdere med frivillige muligheder, der skabes og administreres internt eller vælge mellem en af ​​de titusindvis af aktiviteter, der er tilgængelige via vores database for frivillige aktiviteter. Groundswell, der er tilgængelig på desktop eller via vores femstjernede mobilapp, maksimerer programtilgængelighed for medarbejdere, der ikke arbejder ved en computer, hvilket forbedrer programmets egenkapital. Nøglefunktioner: Skattefordelte personlige gavekonti: Giv dine medarbejdere ydelseskonti drevet af donoradviserede midler. Tænk på det som at give en 401(k) eller HSA til velgørende gaver. Lønuddeling: Medarbejdere kan få adgang til en unik routing og kontonummer for deres afgivelseskonto og oprette en direkte indbetaling direkte hos deres lønudbyder - ingen integration eller månedlig afstemning påkrævet. Automatiserede matcher: Match automatisk og øjeblikkeligt midler til din medarbejders personlige gavekonto. Du vil have mulighed for at tilpasse programmer med individualiseret medarbejderkvalificering, have justerbare matchgrænser pr. ansat/program og angive specifikke tidslinjer. Dollars for Doers: Tilskynd til frivillighed ved at tilbyde en velgørende kamp for indsendte og godkendte frivillige timer. Gaver: Send velgørende stipendier til din medarbejders personlige gavekonto i øjeblikke, der betyder noget, som f.eks. et jubilæum eller en forfremmelse. Frivillige arrangementer: Planlæg, administrer og rapporter om frivillige arrangementer. Virksomhedstilskud: Virksomhedstilskud kan sendes til mere end 1,7 millioner kvalificerende nonprofitorganisationer uden ekstra gebyrer. Rapportering: Vurder øjeblikkeligt ydeevnen af ​​dit program for social påvirkning med Groundswells realtidsdata og interaktive dashboard. Næste dag distribution: I modsætning til andre CSR-platforme, der tager 60-90 dage at sende penge til velgørenhed, distribueres 90 % af donationerne på Groundswell inden for 24 timer via elektronisk pengeoverførsel.