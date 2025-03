Corporate Learning Management Systems - Mest populære apps - Vatikanstaten

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS er et multifunktionelt Learning Management System med en række nyttige online træningsværktøjer til instruktører og elever, som kan findes i meget dyrere LMS-løsninger. JoomLMS er blevet inkluderet på listen over Top Academic LMS af Talented Learning, uafhængig forsknings- og konsulentorganisation, og blev udmærket med Great User Experience og Rising Star Awards af en uafhængig softwaregennemgangsplatform – FinancesOnline. LMS-grænsefladen er ren, overskuelig og nem at arbejde med. - SCORM- og AICC-kompatibel, - mobilkompatibel, - iOS- og Android-mobilapps, - en kursusbygger, - moderne layout, - quizzing og test, - flere brugerroller, - understøttelse af flere betalingssystemer, - sociale samarbejdsværktøjer, - en bred række rapporter, - dataimport/eksport Alle kurserne er oprettet ved hjælp af en indbygget kursusbygger. En lærer eller en LMS-administrator fortsætter fra et trin til et andet og udfylder alle de nødvendige felter. Alt læringsmateriale er uploadet i de tilsvarende sektioner af JoomLMS. Du kan enten uploade læringsmaterialerne (dokumenter, videoer, links, præsentationer osv.) én efter én eller importere en SCORM/AICC-pakke. JoomlaLMS er SCORM 1.2 og 2004 kompatibel og fungerer fint med ethvert forfatterværktøj, der understøtter disse formater. Til at vurdere elevernes viden er der et quizværktøj med 13 spørgsmålstyper til rådighed. Det er også muligt at importere spørgsmål eller tilføje spørgsmål fra spørgsmålspuljen (f.eks. hvis du opretter en afsluttende test). Når alt kursusmateriale er uploadet, kan det forenes til læringsveje. JoomLMS indeholder en række rapporter til præsentation af en enorm mængde information. En lærer kan tjekke, hvem og hvornår der har adgang til eLearning-materialerne og kontakte eleverne, hvis de ikke bruger nok tid på at studere; kontrollere, hvilke spørgsmål og læringsveje, der tog mest tid at udføre, og revidere dem om nødvendigt; statistikken over download af dokumenter giver indsigt i de efterspurgte materialer. JoomLMS giver mulighed for at oprette opgaver og tildele dem til en bestemt gruppe studerende, hvis det er nødvendigt. Afsnittet giver også indsigt i statistikken over udførende opgaver. For eksempel kan en lærer tjekke, om en elev har fuldført opgaven, bedømme den og sende en e-mail-notifikation til den pågældende elev. Bedømte opgaver kan tilføjes til karakterbogen manuelt. JoomLMS-prisen er baseret på en pris-per-aktiv-lærer-model. Kun de studerende, der er tilmeldt mindst ét ​​kursus, tælles med af licensen, lærere og LMS-administratorer tælles ikke med. JoomLMS-omkostningerne starter fra $299/år. Det er også muligt at købe en evigvarende licens og bruge LMS-systemet hele livet. Den bedste måde at lære systemet at kende og beslutte, om det passer til skolens behov, er ved at teste det selv, især da virksomheden tilbyder en 30-dages gratis prøveperiode uden kreditkortoplysninger. For at prøve JoomlaLMS skal du indsende din anmodning på JoomLMS hjemmeside www.joomlms.com