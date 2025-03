Corporate Learning Management Systems - Mest populære apps - Usbekistan

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds er en let LMS, der gør det muligt for virksomheder at levere ekstraordinære eLearning -oplevelser til kunder, ansatte og partnere. Fra Unicorn SaaS som Brevo og Lokalise, til internationale organisationer som UNICEF og FN og fra globale producenter som Yamaha og LG til forskellige institutioner som Obama Foundation og Cardano Foundation, har mere end 9.000 virksomheder navngivet LearnWorlds som deres valg af valg med 2m+ slutbrugere og 300k+ kurser oprettet; Her er hvorfor. Sæt brugere i midten af ​​dit akademi Segment dine brugere og bygge personaliserede læringsstier i henhold til deres behov. Giv eleverne kun adgang til relevant indhold, og hold deres sti støjfri og dine data sikre. Engage elever med en række læringsaktiviteter - video, e -bøger, lyd, scorms, quizzer, eksamener, certificeringer og mange flere! Fokuser på det, du gør bedst - LearnWorlds understøtter mere end 4.000 integrationer for at forenkle dine daglige processer. - Fortsæt med at bruge din eksisterende tech -stak og oprette forbindelse til LearnWorlds via API eller WebHooks. - Et prisvindende kundesupportteam og dedikeret kundesucceschef er klar til at hjælpe dig med at nå dine mål. Hold dit akademi sikkert og kompatibelt - Oprethold GDPR -overholdelse og opfyld SSO -krav for maksimal databeskyttelse. - hvile let med et akademi, der kører glat på 8 daglige sikkerhedskopier, og 99,95% serveropfang. - Opret brugerdefinerede brugerroller og match adgang og tilladelser med ansvar. Et smukt akademi, der er unikt din - LearnWorlds tilbyder fuld hvid-label-funktionalitet til at mærke dit akademi. Brug vores branche førende webstedsbygger til ubesværet at oprette og tilpasse din online tilstedeværelse med nulkodning. Træffe beslutninger baseret på realtidsdata - Analyser Metrics & Performance KPI'er ved hjælp af et robust indbygget rapportcenter til at spore indholdsengagement. Tag handlinger baseret på elevernes fremskridt. Del automatisk tilpassede rapporter med interessenter. Monetize din ekspertise - Sælg onlinekurser, bundter og medlemskab, tjen penge og accepter betalinger sikkert via globale og lokale betalingsgateways. Hvis du stadig har spørgsmål, er vores salgsteam her for at hjælpe dig med at tage en uddannet beslutning om de LMS, du virkelig har brug for.