Corporate Learning Management Systems - Mest populære apps - Surinam

TalentLMS er LMS bygget til træningssucces. Designet til at få et "ja" fra alle, det er her, fantastiske teams og virksomheder går hen for at vokse. Med en oplevelse, der kan tilpasses fuldt ud, nem at administrere og en fornøjelse at bruge, omfavner hold træning, mens de føler sig hjemme. TalentLMS gør det nemt at give den rigtige træning til ethvert hold og enhver brug, samtidig med at det giver ekspert vejledning og support hvert trin på vejen. Støttet af Epignosis, en global leder inden for læringsteknologier, er TalentLMS på en mission om at demokratisere træning og betjener over 70.000 teams verden over. Én platform til alle dine træningsbehov - Ved at samle alle træningsværktøjer og materialer på ét praktisk sted, integreres TalentLMS også nemt med de apps og tjenester, du allerede bruger, så træning passer ind i dit arbejdsliv uden afbrydelser. Alle de funktioner, du har brug for, ingen du ikke har - Nem at lære, nem at bruge og nem at lide, TalentLMS har alle de funktioner, du skal bruge for at komme hurtigt i gang. Nu får du fuldstændig kontrol over din træning og kan tilbyde læringsoplevelser, som folk elsker. Hvordan du vil bruge TalentLMS - Byg nemt træningskurser, tilføj test og quizzer, og afhold livesessioner. Kom endnu hurtigere i gang ved at tilbyde dine hold færdige kurser fra TalentLibrary. - Organiser din træning, så eleverne forbliver på sporet, og du klarer dig uden rod. - Tilpas din træningshub ved at designe hver eneste detalje, tilføje en hjemmeside og lokalisere sprog for alle. - Lever fantastiske læringsoplevelser på enhver enhed, tilføj gamification for endnu bedre brug, og hold kontakten med kommunikationsværktøjer. - Skaler din træning ved at automatisere opgaver, oprette underkonti og analysere resultater med rapporter.