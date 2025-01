Kerne HR-software - Mest populære apps - Pakistan

Arcoro

arcoro.com

Byggefirmaer og entreprenører har særlige behov for personaleledelse, og Arcoro tilbyder en suite af modulær bygge-HR-software, der gør det muligt for virksomheder at løse dem med succes. Arcoro er den eneste Human Resources-teknologivirksomhed, der er fokuseret på byggebranchen, og tilbyder løsninger til at hjælpe virksomheder med at ansætte, administrere og udvide deres backoffice, professionelle og dygtige fagpersonale. Arcoros suite af moduler inkluderer: • Ansøgersporing • Onboarding • Læringsstyring • Core HR • Fordele • ExakTime-tids-/deltagelsessporing • Kompensationsstyring • Præstationsstyring og successionsplanlægning. Virksomheder kan vælge at udnytte et eller alle modulerne, og mange kunder starter med et eller to og tilføjer flere, efterhånden som deres behov ændrer sig, eller deres organisation vokser. Moduler i Arcoros suite er fuldt integrerede, men de integreres også med anden byggeteknologi, herunder projektledelse, arbejdsstyrkestyring og regnskabssystemer. Arcoro opretholder stærke partnerskaber med andre førende udbydere af byggeteknologi for at sikre en problemfri oplevelse for kunderne. Over 8.000 byggefirmaer og entreprenører i alle størrelser i Nordamerika er afhængige af Arcoro for at hjælpe dem med at imødekomme deres HR-behov. Hver dag går mere end 1 million byggefagfolk ind og ud på et Arcoro-produkt. Arcoro stræber efter at levere den bedste oplevelse for medarbejdere i marken og på kontoret. Besøg os på www.arcoro.com for mere information.