Cookies er små tekstfiler, der bruges til at overvåge brugeroplysninger såsom IP-adresser og browsingaktiviteter, når de besøger en virksomheds hjemmeside. Cookie-sporingssoftware undersøger websteder for at opdage og katalogisere forskellige sporingsteknologier som cookies, beacons, tags, sporingspixels, lokale objekter, plugins og integreret indhold såsom videoer. Dette gør det muligt for virksomheder at afsløre disse trackere til brugere, indhente samtykke til brugersporing og overholde fortrolighedsbestemmelser såsom GDPR og ePrivacy, som kræver brugersamtykke, før cookies aktiveres. Cookie-sporingssoftware består typisk af lette scripts, der nemt kan implementeres på eksisterende websteder. Når en scanning af cookies og trackere er gennemført, genererer softwaren en cookiemeddelelse, der indeholder resultaterne. Denne meddelelse kan derefter integreres af fortrolighedsteams i samtykkeformularer og privatlivspolitikker. Cookie-sporingssoftware fungerer ofte sammen med samtykkestyringssoftware for at automatisere håndteringen af ​​brugersporingspræferencer. Det adskiller sig fra tag management software, som fokuserer på at hjælpe marketingfolk med at administrere trackere primært til reklameformål. Cookie-sporingssoftware er specielt designet til at hjælpe en virksomheds privatlivsteam med at identificere webstedssporingsteknologier for overholdelse af privatlivsbestemmelserne, hvilket sikrer brugerdatabeskyttelse.