Cookie-sporingssoftware - Mest populære apps - Slovakiet

CookieYes er en samtykkehåndteringsløsning, der hjælper med at indsamle og administrere cookie-samtykke på din hjemmeside. Ved at tilføje CookieYes-cookiebanneret kan du effektivt bede brugerne om samtykke til at bruge cookies og give dem kontrol til at acceptere eller nægte samtykke eller beslutte, hvilken type cookies de vil give samtykke til. Nøglefunktioner: * Cookie banner tilpasning Generer et samtykkebanner med tilpasset indhold, design, layout, knapper og branding. Geo-målret banneret baseret på brugerens placering og vis et automatisk oversat banner i henhold til brugerens foretrukne sprog. * Granulær brugerkontrol Gør det muligt for brugere at give detaljeret samtykke til forskellige kategorier af cookies ved at bruge forhåndsvisningen af ​​cookiekategorien. Tilføj cookie-revisionstabellen, så brugerne kan træffe en informeret beslutning. * Detaljerede samtykke logs Registrer alle brugerens samtykke for at demonstrere bevis for overholdelse. Log IP-adressen (anonymiseret), land, samtykkestatus og tidspunkt og dato for samtykke i et centraliseret format. * Avanceret webstedsscanning Scan dit websted for cookies, aktiver skjulte trackere, identificer og organiser dem i kategorier og generer en detaljeret cookie-revisionsrapport. * Automatisk scriptblokering Opdag og bloker automatisk tredjeparts cookie-scripts på dit websted, indtil brugeren giver samtykke via cookie-banneret. Tilføj tredjepartsscripts, som du vil blokere på dit websted. * Udviklervenlig Tilføj avanceret CSS-tilpasning, tilpasset branding for at tilpasse sig dit websteds design. Understøtte browserens Do Not Track (DNT)-status med vores integrationer i appen.