Software til samtalemarkedsføring - Mest populære apps - Vatikanstaten

Hoory er en AI-drevet kundesupportassistent, der hjælper din virksomhed med at automatisere kundekommunikation og yde 24/7 support med nul forsinkelser, hvilket gør enhver interaktion til en perfekt kundeoplevelse. Drevet af samtale AI, maskinlæring og naturlig sprogbehandling går Hoory ud over automatisering. Det forstår kundeintention, giver relevante svar og forbedrer kundeloyalitet, alt sammen med at spare tid og reducere forretningsomkostningerne. Og ud over sine avancerede AI -kapaciteter fungerer Hoory op som en delt indbakke, hvilket giver dine agenter en problemfri måde at kommunikere med kunderne på. Nøglefunktioner ● Indbakke Tag ansvaret for al din kundekommunikation gennem dette komplette styringssystem, hvor du kan - udføre og holde styr på alle kundeinteraktioner - Få dine agenter til at overtage samtaler fra din AI -assistent - få adgang Prioritetssamtaler med en stjerne for bedre at identificere dine udvalgte brugere ● Uddannelse Træn din AI -assistent til at give nøjagtig og effektiv support til dine kunder - identificere almindelige kundeforespørgsler og undervise hoory for at give øjeblikkelige svar til hvert spørgsmål - gør samtaler mere interaktive og målrettede ved at tilføje knapper, links og billeder - tilføj personisering til hver interaktion ved at få hoory bruger kundernes navn, henvisning til deres placering osv. ● Team Collaboration inviterer teammedlemmer til at udnytte din ai AII og support sammen og support kunderne. Administrer individuelle tilladelser, og tildel specifikke opgaver til de rigtige eksperter. ● Tilpaselig widget -stil hoory til at matche din brandidentitet ved at navngive din widget, vælge en af ​​de mange avatar -indstillinger og indstille det rigtige farveskema. ● Talegenkendelse Giv dine kunder flere kommunikationsmuligheder ved at få din AI -assistent ubesværet konvertere tale til tekst og vice versa. Kommende funktioner ● Folk får adgang til hele kundegrundlaget i People-appen med avanceret søgning for at se og styre alle interaktioner med slutbrugere. ● Flersproget support, der arbejder på et flersproget marked? Giv kundesupport på 100+ sprog ved at træne Hoory på flere sprog på én gang, mens du opretter en enkelt dialog. ● Formularer indsamler flere kundeoplysninger og får mere ud af din AI -assistent ved at bruge samtaler til at udløse de rigtige dataindsamlingsformularer. ● Enheder giver højere personalisering ved at oprette brugerdefinerede enheder og gøre det muligt for din AI -assistent at genkende disse enheder (f.eks. Land, e -mail, telefonnummer, kontonummer osv.) I kundeforespørgsler og tage betingede handlinger baseret på dem. ● Dialoger får din assistent til at udføre flere-trinssamtaler og skabe engagerende dialoger med dine kunder.