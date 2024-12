Conversational Intelligence Software - Mest populære apps - Norge

Simple Phones

simplephones.ai

Simple Phones giver virksomheder en AI-telefonagent, der besvarer opkald på deres vegne, så de aldrig går glip af et opkald fra en kunde. Agenten kan også udføre udgående opkald for at følge op med kunder, holde kontakten med kundeemner og foretage kolde opkald på autopilot.