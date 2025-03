App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Software til samtaleintelligens - Mest populære apps

Conversation Intelligence (CI) software optager, transskriberer og evaluerer salgsopkald. Ved at granske disse opkald identificerer CI-software nøgleord og samtaleemner, hvilket gør det muligt for brugere hurtigt at navigere til specifikke punkter i optagede salgssamtaler til dybdegående analyse. Virksomheder kan udnytte CI-software til at dokumentere afgørende diskussioner med potentielle købere, lokalisere potentielt risikable eller ikke-kompatible samtaleemner, give vejledning til nye salgsrepræsentanter baseret på bedste praksis og udforske forskellige use cases, der er afledt af analyse og transskription af salgsopkald.