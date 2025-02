Software til samtaleintelligens - Mest populære apps - Senegal

Sybill

sybill.ai

Sybill er et AI-drevet værktøj, der hjælper GTM-hold (go-to-market) med at forbedre deres salgskommunikation og meddelelser. Værktøjet analyserer købers kropssprog på salgsopkald for at give indsigt i, hvad der resonerer hos dem. Efter hvert salgsopkald opretter Sybill en præcis oversigt og skubber den til Slack + CRM. Værktøjet fanger hvert ord og ikke-verbale reaktioner i en rapport, hvilket sparer tid og kræfter på at tage noter. Sybill bruger adfærds-AI til at spore deltagernes kropssprog under opkald og giver automatiske opkaldsnoter, deling og analyser gennem samtale-AI. Derudover hjælper Sybill marketingfolk med at få indsigt i deres indhold og budskaber, da det resonerer med deres køberpersonas, og coacher salgsledere til at administrere aftaler med holistisk indsigt. Platformen har også en marketingpartner til at samle indsigt fra kundeemner og salgsdemoer og demoer. Sybills Magic Summary-funktion giver automatiske, nøjagtige salgsopkaldsoversigter, inklusive næste trin, smertepunkter, interesseområder og mere, for at spare tid og kræfter på at tage noter. Værktøjet giver også data om engagement og følelser, hvilket hjælper brugerne med at forstå kundeemners behov bedre. Sybill hjælper brugere med at administrere deres aftaler ét sted med dyb indsigt og data til at transformere deres slide-deck og demoer og coache sig selv og deres team i vinderadfærd. Sybill har fået tillid af over 250 virksomheder til at læse rummet med nøjagtige og absurd menneskelignende opkaldsoversigter, der giver en dyb forståelse af købers behov og smertepunkter og hjælper teams med at lukke flere aftaler.