Leverandørbetalingssoftware - Mest populære apps - Tyrkiet

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff er en banebrydende softwareløsning til arbejdsstyrkeanalyse designet til at øge produktiviteten på tværs af fjerntliggende, hybride og interne teams og samtidig sikre en positiv medarbejderoplevelse. Hubstaff integreres med over 30 apps, så din virksomhed kan køre mere effektivt. Du kan se, hvordan arbejdet foregår med funktioner som tidsregistrering, skærmbilleder, aktivitetssporing, URL- og appsporing, arbejdsstyrkeanalysemålinger, automatisk løn og fakturering, planlægning, GPS- og lokationsovervågning og timesedler. Tilgængelig til Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS og Android. Vores mission er at hjælpe alle med at få deres mest produktive arbejdsdag. Denne forpligtelse betyder at prioritere toppræstationer uden at gå på kompromis med et tilfredsstillende arbejdsmiljø for alle. Oplev Hubstaffs transformative indvirkning på vores organisations effektivitet og succes. Her er hvordan Hubstaff er blevet et uvurderligt aktiv for vores kunders virksomheder: - Forøget produktivitet: Opnåede en bemærkelsesværdig stigning på 5 % i produktiviteten ved problemfrit at automatisere PTO-processer. - Strategisk ressourceallokering: Hubstaffs implementering sparede et antal medarbejdere svarende til 10 medarbejdere, hvilket øgede den operationelle effektivitet. - Forretningsgevinster og forbedret bundlinje: Medvirkende til at vinde nye forretningsmuligheder og væsentligt forbedre den finansielle bundlinje. - Nul nedetid: Nyd uafbrudt drift uden nedetid, hvilket sikrer en kontinuerlig og jævn arbejdsgang. - Effektive løn- og HR-processer: Strømlinet alle løn- og HR-processer, hvilket reducerer administrative omkostninger og sikrer nøjagtighed. - Omkostningsbesparelser på projekter: Realiserede betydelige besparelser fra 10 % til 25 % på forskellige projekter, hvilket forbedrede den samlede rentabilitet. - Forbedret kundeværdi: Opnåede en bemærkelsesværdig stigning på 30 % i den værdi, der tilbydes kunder, hvilket hævede servicestandarderne. - Opgaveoptimering: En omkostningsbesparelse på 25 % opnået ved at eliminere spildte opgaver og forbedre den samlede ressourceudnyttelse. - Reduktion i ansættelsesomkostninger: Reducer ansættelsesomkostninger med 25 %, mindsk risici forbundet med dårlige ansættelser og optimering af rekrutteringsprocesser. - Fastholdelse af medarbejdere: Giver de bedste medarbejdere de data, de har brug for, til hurtigere forfremmelser, hvilket resulterer i forbedret fastholdelse af medarbejdere. Hubstaff har vist sig at være et centralt værktøj i vores kunders stræben efter ekspertise, hvilket fører til håndgribelige resultater på tværs af forskellige forretningsaktiviteter. Omfavn fremtidens arbejde med Hubstaff!