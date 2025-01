Mest populære Tilføjet for nylig Leverandørbetalingssoftware - Mest populære apps - New Zealand

Contractor betalingssoftware gør det muligt for arbejdsgivere at sende digitale betalinger til uafhængige entreprenører og freelancere. Denne software giver virksomheder mulighed for at betale ikke-ansatte arbejdere gennem direkte indbetaling, betalingskort, betalingsprocessorintegrationer eller digitale tegnebøger. Det sikrer overholdelse af relevante skatteregler og regler uden behov for papirchecks, regneark eller betalingssoftware, der ikke er specifikt designet til entreprenørbetalinger. Nogle entreprenørbetalingsløsninger er skræddersyet til indenlandske betalinger inden for et enkelt land, såsom USA, mens andre understøtter internationale betalinger i flere valutaer. Virksomheder, der almindeligvis bruger denne software, omfatter dem, der er afhængige af entreprenører - ofte omtalt som koncertarbejdere eller 1099 arbejdere - i brancher som sundhedspleje, gæstfrihed, detailhandel og byggeri. HR-personale bruger disse platforme til at behandle betalinger og opretholde skatteoverholdelse, mens entreprenører ofte kan få adgang til midler og spore indtjening gennem en portal på platformen.