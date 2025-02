Contractor Management Software - Mest populære apps - Tokelau

RemotePass

RemotePass er den mest kraftfulde og brugervenlige globale onboarding- og lønplatform for globale teams. Vores vision er at skabe en verden, hvor alle kan arbejde hvor som helst og samtidig have adgang til fordele og finansielle tjenester. Ved at tage kompleksiteten ud af processen genopfinder vi løn og fordele for fremadskuende virksomheder og eksterne teams. For virksomheder hjælper vores alt-i-én-løsning dig med at kontrollere hele fjernarbejdslivscyklussen, så du kan ombord, betale og administrere fjernhold i 150 lande – uden besvær. For teams og entreprenører sikrer RemotePass, at du får betalt til tiden og i en betalingsmetode og valuta efter eget valg, og vores super app giver problemfri adgang til førende finansielle tjenester og fordele - uanset hvor du er i verden. Vores team er laser-fokuseret på brugeroplevelsen, og vi driver et komplekst produkt med en forbrugerkvalitet UX. Vi går meget op i at sætte HR- og økonomiteams i stand til at undgå manuelt arbejde og forblive compliant, så du kan fokusere på at tiltrække og fastholde toptalent på verdensplan. Book en demo i dag for at finde ud af, hvordan RemotePass kan gøre din onboarding og løn virkelig ubesværet. RemotePass: Ombord og betal hvem som helst, hvor som helst.