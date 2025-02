Software til kontraktstyring - Mest populære apps - Tokelau

Docsmore

docsmore.com

Docsmore er en cloud-baseret løsning, der giver brugerne mulighed for nemt og sikkert at indsamle, administrere og rapportere data fra dokumenttransaktioner. Med Docsmore får du mere ud af dine dokumenter ved at gøre følgende: * FORM.FILL.SIGN - Med Docsmore forenkles processen med at oprette en formular og sende den til brugere for at udfylde eller underskrive. Brug vores platform til nemt at uploade et dokument, angive formularfelter/skiltning og sende til brugere til udfyldelse. Præsenter formularer for dine brugere på den mest naturlige måde som muligt - selve dokumentet. * SAMARBEJDE - Del og samarbejd med flere brugere i realtid. Udpeg hvert felt til en unik bruger for en kraftfuld samarbejdsoplevelse. * SPOR DOKUMENT - Ikke flere telefonopkald til dine kunder, der spørger, om de har downloadet formularen og læst den igennem. Med Docsmore får du notifikationer i realtid, så snart klienten åbner dokumentet. Spor fremskridt og status for alle dine dokumenter via Docsmores robuste Dashboard-funktionalitet. * KRAFTIG RAPPORTERING - Docsmore kommer med et imponerende rapporteringsværktøj. Alle data indtastet af dine kunder kan nemt være tilgængelige til søgeformål ved blot at slå funktionen til. Det kan styres ned til et specifikt felt i dit dokument, så du kun gør det rapportklar til dem, du har brug for, hvilket gør det meget kraftfuldt. * PDF FORMER - Docsmore genkender de fleste pdf-formularfelter og bevarer felternes navne, når du uploader dit dokument. Du kan fortsætte med at bruge dit yndlingsværktøj til at oprette pdf-dokumenter med formularfelter uden at frygte at miste dem, når du uploader til Docsmore. * BRANDING - Docsmore kan integreres lige med din applikation, så den ser ud og føles som en del af din egen applikation eller hjemmeside. Vi tilbyder dedikeret server og statisk IP, hvilket gør skalering af produktet til en leg.