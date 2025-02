Software til indholdsmarkedsføring - Mest populære apps - Tokelau

Shorthand

shorthand.com

Shorthand er den førende platform til at skabe fordybende digitalt indhold til nettet. Shorthands enkle editor giver enhver mulighed for at skabe, redigere og udgive fantastiske læseoplevelser på få minutter - ingen færdigheder i kode eller webdesign påkrævet. Nu kan medie-, marketing- og kommunikationsteams skabe fordybende indhold i stor skala, hvilket fremmer et dybere publikumsengagement, bedre målinger og stærkere resultater for deres brand. Stenografi gør det muligt for brugere at samarbejde med lethed. Ved at samle dit team i et stenografi-arbejdsområde kan du forbedre samarbejdet om indhold og sende hurtigere. Flere brugere kan problemfrit arbejde sammen om et stykke indhold uden afbrydelser. Hvad mere er, betyder tilpassede temaer, at alt offentliggjort indhold forbliver på brand. Og med fleksible udgivelsesmuligheder kan brugere udgive deres stenografi-indhold næsten hvor som helst – via AWS, deres CMS, stenografi-hosting eller indlejring direkte på deres hjemmeside. Vi er stolte over at kunne sige, at vores kunder – inklusive BBC, Salesforce, Unicef, University of Cambridge og Manchester City – udgiver noget af det mest filmiske og engagerende indhold på nettet. Dette inkluderer alt fra digitale magasiner og langformede funktioner til interne kommunikationer, brandhistorier, blogs - endda et virtuelt flugtrum! Stenografi leverer et betydeligt investeringsafkast, hvor kunder konsekvent kan prale af radikale forbedringer i deres engagementsmålinger. Shorthand blev etableret i Brisbane, Australien og er nu en virkelig global virksomhed. Vi er et band af nørder med kunst og hjerte, dedikeret til at hjælpe indholdsteams med at bygge verdens mest imponerende og virkningsfulde digitale indhold.