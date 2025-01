Indholdsoplevelsesplatforme - Mest populære apps - Pakistan

Maglr

Maglr er platformen til skabelse af indhold, der giver virksomheder mulighed for at skabe visuelt og interaktivt indhold til salgs- og marketingkommunikation. Platformen giver marketingfolk og designere mulighed for nemt at skabe online publikationer, præsentationer og mikroindhold uden kode. Slut dig til deres mission ved at erstatte statisk indhold med bedre indholdsoplevelser. Marketingfolk og designere har nu et værktøj til at skabe digitale publikationer, der er målbare og responsive i designet. Den cloud-baserede platform giver brugerne mulighed for at udgive og dele alle typer digitalt indhold: * digitale magasiner * salgspræsentationer * hvidbøger * årsrapporter * landingssider * kampagnemikrosites * produktbrochurer * indlejret indhold ... og mange flere To redaktører, uendelige muligheder Maglr har to typer indholdseditorer: en træk-og-slip blok-editor og en freeform canvas Pro-editor. Begge redaktører kommer med et sæt responsive skabeloner, der er klar til brug. Skab fantastisk indhold uden at skulle skrive en enkelt linje kode. Block-editoren er bygget til hastighed og effektivitet, designet til marketingfolk, der ønsker at frigive deres indre indholdsskaber. Konfigurer virksomhedens farver og skrifttyper, vælg en skabelon og begynd at tilføje og justere de foruddefinerede blokke for at skabe indhold. Pro-editoren er designet til designere, der ønsker at skabe indhold uden grænser. Start med et tomt lærred i frit format, og tilføj lagdeling og interaktive elementer såsom animation, indlejrede medier og rulleeffekter. Pro-editoren er brugervenlig og spækket med funktioner, der føles som ethvert andet designværktøj.