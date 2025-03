Software til distribution af indhold - Mest populære apps

Cohley

cohley.com

Cohley er en softwareplatform, der hjælper brands med at skalere deres indholdsstrategier - alt fra iPhone-videoer til professionel fotografering til tekstanmeldelser - for at forbedre deres digitale ydeevne. I dagens marketingmiljø har brands brug for mere indhold end nogensinde før. Mellem optimering af digitale annoncer, sikring af, at de har fantastisk indhold i e-mail-marketingkampagner og konsekvent opslag på sociale kanaler og forfriskende webstedsindhold, er det meget at følge med. Cohleys mål er at fortsætte med at hjælpe verdens bedste brands med at generere det indhold, de har brug for, gennem godkendte tredjepartsskabere, hvilket giver disse brands mulighed for at generere store mængder forskelligt, handlingsvenligt indhold til en brøkdel af prisen. Uanset om det er mærkevarebilleder eller videoer optaget af skabere på iPhones eller mere poleret højopløsningsfotografering skabt af vores netværk af fotografer, er Cohley indholdsmotoren, der giver marketingfolk de aktiver, de har brug for for at vinde på tværs af digitale kanaler.