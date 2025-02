Software til distribution af indhold - Mest populære apps - Slovakiet

Creatosaurus

Creatosaurus er en alt-i-en kreativ og marketingplatform designet til at strømline arbejdsgangen og muliggøre skalerbare marketingstrategier for marketingteams. Det tilbyder et omfattende sæt funktioner, der spænder fra kuration og samarbejde til oprettelse, distribution, analyser og apps. En af de bemærkelsesværdige egenskaber ved Creatosaurus er dens AI-indholdsforfatter, som giver brugerne mulighed for at generere marketingkopier i stor skala i løbet af få minutter. Det giver også en letanvendelig designeditor til at skabe smuk grafik med træk og slip-funktionalitet og adgang til gratis stockbilleder og skabeloner. Platformen inkluderer en hashtag-manager, der hjælper brugere med at finde og administrere hashtags for at optimere deres sociale medier-workflow, samt en tilbudsfinder, der giver brugerne mulighed for at søge og gemme citater til senere brug. Det giver også mulighed for at planlægge opslag på sociale medier på tværs af forskellige platforme. Creatosaurus er bygget til virksomheder med distribuerede teams og globale kreative individer, der giver et centraliseret arbejdsområde for skabere og marketingfolk. Det sigter mod at kombinere produktivitet og kreativitet ved at tilbyde en række værktøjer og funktioner på ét sted, hvilket muliggør effektivt samarbejde og forbedrer den overordnede historiefortællingsproces. Platformen understøttes af dybe integrationer med andre populære apps, hvilket giver brugerne mulighed for at forbinde deres yndlingsværktøjer og holde styr på deres arbejde. Den er designet til at være brugervenlig og tilbyder en gennemsigtig og enkel oplevelse for hvert teammedlem. Creatosaurus bruges af influencers, skabere, udgivere, startups og brands verden over som et stærkt værktøj i deres marketingstrategier. Det sigter mod at levere en komplet løsning til alle kreative og marketingbehov, så brugerne kan fokusere på at fortælle virkningsfulde historier, mens platformen tager sig af alt andet.