Content Delivery Network (CDN)-udbydere tilbyder et netværk af servere og tjenester designet til at forbedre webstedets ydeevne ved effektivt at levere indhold. CDN'er bruger geografisk distribuerede tilstedeværelsespunkter (PoP'er) til at optimere leveringen af ​​digitalt indhold fra oprindelsesserveren til brugerens nærmeste PoP. Denne strategi reducerer latens og forbedrer indlæsningstider for websteder. Organisationer udnytter CDN-tjenester, såsom webcaching, anmodningsrouting og serverbelastningsbalancering for at sikre pålidelig levering af indhold. Eksempler på virksomheder, der drager fordel af CDN'er, omfatter online videostreamingplatforme og e-handelswebsteder, som er afhængige af hurtig og ensartet webydelse. CDN'er er ofte integreret med webhostingtjenester for at optimere indholdsleveringshastigheder, selvom nogle CDN'er også tilbyder selvstændige hostingløsninger. Visse indholdsstyringssystemer giver indbygget kompatibilitet med CDN'er, hvilket gør det muligt for brugerne nemt at forbedre deres websteds ydeevne.