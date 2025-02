Content Delivery Network (CDN) Software - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Vodlix

vodlix.com

Vodlix er en hvid-label-video-streaming og OTT (over-the-top) platform, der tilbyder skybaserede løsninger til IPTV og VOD (video-on-demand) behov. Det giver virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at oprette og lancere deres egne videostreamingtjenester let uden at skulle bygge alt fra bunden. Vodlix giver en visningsoplevelse af høj kvalitet for slutbrugere med funktioner som EPG (Electronic Program Guide) og Live TV, som giver seerne mulighed for let at gennemse en komplet liste over, hvad der er på, og se deres yndlingsshows, når de udsendes. Derudover tilbyder Vodlix et bundterstyringssystem, hvilket gør det lettere at tilbyde seerne tilpassede pakker med indhold, hvilket giver større fleksibilitet og kontrol over, hvad seerne kan få adgang til. Med gennemsigtige prisfastsættelse, der inkluderer videokodning og ingen ekstra omkostninger til mobile og tv -apps i professionelle og virksomhedsplaner, hjælper Vodlix virksomheder med at maksimere deres indtægter og minimere omkostningerne. Vodlix tilbyder også en række sikkerheds- og kundesupportfunktioner for at sikre, at din streamingtjeneste kører glat og sikkert. Generelt er Vodlix en omfattende videostreamingplatform, der giver virksomheder og enkeltpersoner de værktøjer, de har brug for for at skabe en vellykket streamingtjeneste.