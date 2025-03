Software til indholdskurering - Mest populære apps - Vatikanstaten

Live Center

livecenter.com

Live Center er en fleksibel live-blogløsning, der tiltrækker publikum, engagerer læsere og giver redaktionelle teams mulighed for at levere øjeblikkelig live nyhedsdækning problemfrit og effektivt. Ved at integrere med andre dele af nyhedsrumsteknologi strømliner Live Center arbejdsgange. Brugere har fuld kontrol over deres liveblogs design og er i stand til at skabe brugerdefinerede indlægsvisualiseringer og elementer såsom resultattavler, valgresultattællere og så videre. Live Centers nyhedsfeeds indlejres nemt i artikler, nyhedsportaler, apps eller på forsider. Nøglefunktioner: * Fuldt tilpasseligt blogdesign * Automatisering af sociale medier til at finde og udgive indhold * Opret nemt dine egne brugerdefinerede billeder og elementer for at øge læsernes engagement * Opret hurtigt interaktive diagrammer og grafer direkte i editoren * Intuitiv grænseflade med en responsiv editor, der giver real-time forhåndsvisning af indlæg * Tredjepartsintegration med sportsdata, markedsdata og så videre * Automatisk suggestiv tagging af indlæg baseret på indhold, prioritering og kategorisering af indlæg * Automatisk live blogoversigt for at give læserne et dashboard med de mest dækkede emner i dine live blogindlæg i en dashboardvisning. * Realtidspublicering af indlæg til hundredtusindvis af læsere gennem dedikerede kanaler * Integration med eksisterende CMS og ethvert mediebibliotek eller system * Understøtter indtægtsgenereringsstrategier