Containersikkerhedsværktøjer - Mest populære apps - Vatikanstaten

Sikre din softwareudvikling og levering! Xygeni Security har specialiseret sig i Application Security Posture Management (ASPM), der bruger dyb kontekstuel indsigt til effektivt at prioritere og administrere sikkerhedsrisici, mens støj og overvældende advarsler minimeres. Vores innovative teknologier registrerer automatisk ondsindet kode i realtid ved udgivelse af nye og opdaterede komponenter, giver straks kunder besked og sætter berørte komponenter i karantæne for at forhindre potentielle brud. Med omfattende dækning, der spænder over hele softwareforsyningskæden – inklusive Open Source-komponenter, CI/CD-processer og infrastruktur, anomalidetektion, hemmelig lækage, Infrastructure as Code (IaC) og containersikkerhed – sikrer Xygeni robust beskyttelse af dine softwareapplikationer. Stol på Xygeni for at beskytte dine operationer og give dit team mulighed for at bygge og levere med integritet og sikkerhed.