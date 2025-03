Containersikkerhedsværktøjer - Mest populære apps - Ukraine

GitLab

about.gitlab.com

GitLab is a web-based DevOps lifecycle tool that provides a Git-repository manager providing wiki, issue-tracking and continuous integration and deployment pipeline features, using an open-source license, developed by GitLab Inc. The software was created by Ukrainian developers Dmitriy Zaporozhets and Valery Sizov.The code was originally written in Ruby, with some parts later rewritten in Go, initially Som en kildekodestyringsløsning til at samarbejde inden for et team om softwareudvikling. Det udviklede sig senere til en integreret løsning, der dækker softwareudviklingens livscyklus og derefter til hele DevOps -livscyklussen. Den aktuelle teknologibak inkluderer Go, Ruby on Rails og Vue.js. Det følger en åben-core udviklingsmodel, hvor kernefunktionaliteten frigives under en open source (MIT) licens, mens den ekstra funktionalitet er under en proprietær licens.