Containersikkerhedsværktøjer - Mest populære apps - Somalia

Panoptica

panoptica.app

Panoptica er Ciscos kraftfulde cloud-native applikationsbeskyttelsesplatform, der afdækker og afhjælper sårbarheder under udvikling til produktion, hvilket sikrer, at dine applikationer er sikre og kompatible. Gennem grafbaseret teknologi er platformen i stand til at låse op for visuel indsigt, kritiske angrebsstier og fremskynde afhjælpning for at beskytte dine moderne apps på tværs af flere hybride cloud-platforme. Besøg https://www.panoptica.app Nøglefunktioner: - Synlighed og kontekst: Panoptica tilbyder klar synlighed og kontekst ved at identificere angrebsstier og prioritere risici, der hjælper dig med at træffe informerede beslutninger. - Holistisk og komplet dækning: Administrer dine cloud-native miljøer ubesværet gennem Panopticas integrerede sikkerhedsplatform, og reducer huller, der ofte forårsages af brug af separate siled-løsninger. - Avanceret analyse: Brug avanceret angrebssti og rodårsagsanalyseteknikker til at spotte potentielle risici fra en angribers perspektiv. - Agentløs scanning: Panopticas agentløse teknologi scanner ethvert cloudmiljø – Azure, AWS, GCP, Kubernetes eller en kombination heraf. - Omfattende visualisering: Kortlæg aktiver og relationer til en avanceret grafdatabase for en komplet visuel repræsentation af din skystak. Fordele - Avanceret CNAPP: Panoptica forbedrer Cloud Native Application Protection Platforms muligheder. - Multi-Cloud Compliance: Sikre overholdelse på tværs af forskellige cloud-platforme. - End-to-end visualisering: Få indsigt i hele din cloud-applikationsstabel. - Dynamisk afhjælpning: Anvend dynamiske teknikker til at løse problemer effektivt. - Øget effektivitet: Strømlin sikkerhedsprocesser og reducer svartider. - Reducerede generalomkostninger: Minimer ressourceforbruget, mens du optimerer sikkerheden.