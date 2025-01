Containersikkerhedsværktøjer - Mest populære apps - Rumænien

Synack

synack.com

Premier-platformen for On-Demand-sikkerhed. PTaaS Penetration Testing as a Service. Offensiv sikkerhedstest, der forbedrer din sikkerhedsstilling over tid Én platform, mange anvendelser. Forvent strategisk penetrationstest, der giver fuld kontrol og synlighed, afslører mønstre og mangler i dit sikkerhedsprogram, sætter organisationer i stand til at forbedre den overordnede sikkerhedsposition og leverer rapportering på direktionsniveau til ledelsen og bestyrelsen. Synacks Smart Security Testing Platform inkluderer automatisering og forbedrede intelligensforbedringer for større angrebsoverfladedækning, kontinuerlig test og højere effektivitet, hvilket giver mere indsigt i de udfordringer, du står over for. Platformen orkestrerer problemfrit den optimale kombination af menneskeligt testtalent og smart scanning på 24/7/365 basis – alt under din kontrol. Som altid implementerer Synack ikke kun eliten Synack Red Team (SRT) for at teste dit aktiv, men implementerer nu samtidig SmartScan eller integration med din virksomheds scannerapplikationsværktøj. Synacks SmartScan-produkt udnytter Hydra, vores platforms proprietære scanner, til løbende at opdage formodede sårbarheder for SRT'en, som derefter triagerer for kun de bedste resultater i klassen. Oven i dette giver vi et yderligere testniveau gennem crowd-ledede penetrationstests, hvor SRT-forskerne proaktivt jager efter sårbarheder og udfylder compliance-tjeklister. Ved at bruge deres egne værktøjer og teknikker giver de uovertruffen menneskelig kreativitet og stringens. Mens Synack udnytter Synack-platformen til at udføre automatiserede vurderinger på højt niveau af alle apps og tilskynder Synack Red-teamet til kontinuerligt og kreativt at forblive engageret, tilbyder Synack en unik kobling af vores menneskelige intelligens og kunstige intelligens, hvilket resulterer i den mest effektive, effektive crowdsourced penetrationstest på markedet. Også nu tilgængelig på FedRAMP og Azure Marketplace: Synack Platform leverer Penetration Testing as a Service (PTaaS)