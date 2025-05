App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Konstruktion ERP-software - Mest populære apps

Bygge-ERP-software centraliserer og strømliner hele livscyklussen af ​​et byggeprojekt, og sikrer, at deadlines overholdes, og fremskridt forbliver på sporet. Mens ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) bruges på tværs af forskellige brancher, imødekommer dem, der er skræddersyet specifikt til byggeri, de unikke behov hos entreprenører, økonomistyring og serviceoperationer. Med bygge-ERP-software får firmaer og projektinteressenter fordele af et samlet system, der integrerer alle aspekter af et projekt, sikrer overholdelse af lovgivningsmæssige retningslinjer og styrer forsyningskædedata inden for en sammenhængende arbejdsgang.