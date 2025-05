App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Software til styring af byggetegninger - Mest populære apps

Software til styring af byggetegninger, ofte kaldet BIM til byggeri, udstyrer ingeniører, entreprenører, administratorer og andre fagfolk med værktøjer til at strømline udarbejdelse, revision og deling af byggeplaner. Denne software forbedrer samarbejdet mellem webstedsejere, entreprenører og bygherrer, selv uden internetforbindelse. Derudover tilbyder den dokumenthåndteringsfunktioner, der gør det muligt for brugere at digitalisere, gemme og arkivere filer for nem adgang. Regelmæssig integration med tredjeparts BIM-, projektstyrings-, økonomi- og startløsninger, giver byggetegningsstyringssoftware et omfattende værktøjssæt, der kan anvendes gennem hele konstruktionens livscyklus.