App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Samtykkestyringsplatforme - Mest populære apps

Samtykkestyringsplatforme (CMP'er) bruges af virksomheder til officielt at registrere og håndtere en brugers samtykkepræferencer, før de indsamler, deler eller sælger brugerdata hentet fra onlineplatforme såsom websteder og apps, der anvender cookies, indlejrede videoer og andre sporingsteknologier. CMP-værktøjer giver brugerne omfattende detaljer om, hvordan deres onlineaktiviteter kan spores, årsagerne til, at disse data indsamles, og de specifikke leverandører og enheder, der søger at bruge disse oplysninger. Efterfølgende giver CMP'er brugere mulighed for eksplicit at vælge, om de vil give, nægte eller trække samtykke til, at deres onlineaktiviteter indsamles, bruges eller markedsføres af alle eller specifikke enheder på listen. CMP-udbydere er juridisk bemyndiget til at beholde brugersamtykkedata, hvilket gør dem i stand til at overføre samtykkeoplysninger til tredjeparter såsom annoncører, udgivere og andre samarbejdspartnere, før lovlig databehandling finder sted.