Usercentrics er en global markedsleder inden for Consent Management Platforms (CMP). Det gør det muligt for virksomheder at indsamle, signalere, administrere og dokumentere brugersamtykke på websteder og apps for at opnå overholdelse af globale regler om beskyttelse af personlige oplysninger såsom GDPR, ePrivacy, Digital Markets Act, CCPA/CPRA og mere. Alt dette samtidig med at det faciliterer høje samtykkerater og opbygger tillid hos kunderne. Usercentrics CMP integreres problemfrit med Google Consent Mode og TCF 2.2, hvilket gør det muligt for dig at køre og vise reklamekampagner i EU/EØS og Storbritannien. Overholdelse af Googles krav til udgivere og annoncører hjælper med at sikre uafbrudt visning af dine annoncer, konverteringssporing og analyseoptimering. Den tror på at skabe en sund balance mellem databeskyttelse og datadrevet forretning og levere løsninger til enhver virksomhedsstørrelse. Cookiebot CMP er dens plug-and-play-samtykkeløsning, dens App CMP håndterer brugersamtykke på mobilapps, og Usercentrics CMP betjener virksomheder med brugerdefinerede krav i virksomhedsklasse til at forene samtykke og data fra registrering til behandling. Dens Usercentrics Preference Manager muliggør problemfri indfangning og styring af brugernes præferencer og markedsføringstilladelser, samtidig med at de giver dem fuld kontrol. For at hjælpe kunder som Daimler, ING og Telefónica med at opnå overholdelse af privatlivets fred er Usercentrics aktiv i mere end 180 lande med over 3.000 partnere og håndterer mere end 6,7 milliarder samtykker hver måned.