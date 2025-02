Samtykkestyringsplatforme - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Privacy1

Privacy1 er en softwarevirksomhed i Stockholm og London, der udvikler teknologier til praktisk håndtering af persondata. Vores mission er at være en muliggører for at gøre databeskyttelse lettere og tilgængelig for alle størrelser af virksomheder og organisationer. Vores nul-tillid-privatlivsløsning giver dig mulighed for at beskytte de faktiske personlige data i dit miljø, som hjælper dig med at forhindre brud og kontrollere datastrømme til grænseoverskridende databehandlere. Vores GDPR compliance suite indeholder alle de komponenter, som virksomheder har brug for som standard, herunder datakortlægning, Pre DPIA, Full Impact Assessment, Cookie Management, Privacy Policy Management og Governance. Vores Privacy Navigator er unik og hjælper dig med at identificere risici, overholdelseshuller og huller i din privatlivsholdning på tværs af virksomheden, den giver dig en plan for at løse dem og en platform til iterativt at forbedre modenhed og vise ansvarlighed, selvom du ikke er en GDPR ekspert. Med en vision om at levere løsninger til at hjælpe virksomheder og regeringer med at beskytte personlige data, administrere deres overholdelse og demonstrere ansvarlighed for at sikre, at de kan opfylde deres løfter om beskyttelse af personlige oplysninger og opfylde regulatoriske forpligtelser. Privacy1 handler om at opbygge tillid gennem bedre praksis for databeskyttelse og teknologi til gavn for alle.