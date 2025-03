Forbundne arbejdsplatforme - Mest populære apps

Tulip

Tulip, der er førende inden for frontlinjedrift, hjælper virksomheder over hele verden med at udstyre deres arbejdsstyrke med AI-aktiverede, forbundne apps - hvilket fører til arbejde af højere kvalitet, forbedret effektivitet og ende-til-ende sporbarhed på tværs af operationer. Tulips komponerbare platform gør det muligt for dem, der er tættest på driften, at drage fordel af komponerbarhed og kantforbindelse til digitalt at transformere processer, vejlede operatører, spore produktion og få et holistisk overblik over driften i realtid. Virksomheder i alle størrelser og på tværs af brancher - herunder kompleks fremstilling, farmaceutiske produkter og medicinsk udstyr - har implementeret komponerbare løsninger med Tulips platform for at løse nogle af de mest presserende udfordringer i driften: fejlsikre processer og øge produktiviteten med guidede arbejdsgange, indfangning og analyse realtidsdata og løbende forbedring af driften. En spinoff fra MIT, virksomheden har hovedkvarter i Somerville, MA, med kontorer i Tyskland og Ungarn.