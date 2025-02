Thrive.App

Thrive.App Ltd, der blev oprettet i 2011, leverer teknologien og supporten til at hjælpe organisationer med at 'udarbejde' deres interne kommunikation og medarbejderengagement. Dets intuitive indholdsstyringssystem gør det muligt for enhver i en organisation at tage ansvaret for virksomhedskommunikation, skabe og tilføje indhold til en enkelt medarbejderkommunikationsplatform og distribuere det til teams mobile enheder. Kunder spænder fra SMB'er til de største multinationale organisationer, der alle bruger Thrive's platform til at oprette og skræddersy deres egne medarbejderkommunikationsapps for at forbedre intern kommunikation og yderligere engagere deres distribuerede teams. Denne software som en serviceløsning gør det muligt for HR, marketing, interne comms, corporate comms, it og andre fagfolk at skabe og fremme vigtige, relevante, rettidige og tilpassede oplysninger til deres 'svære at nå' teams - dem, der ikke har adgang eller begrænset adgang til e -mail. I modsætning til andre har Thrive specialiseret sig i at inspirere og uddanne klienter i deres digitale transformationsrejse gennem sin SaaS -platform, klientsucces onboarding og kontinuerlig support. Thrive's medarbejderkommunikationsplatform bruges globalt af klienter på tværs af mange brancher. Kunder inkluderer Deloitte, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, et indlæg, SGN og mange flere. Inspire, informere og engagere medarbejderne med en kommunikations- og engagementsplatform, der er omkostningseffektiv og latterligt let at bruge.