Mest populære Tilføjet for nylig Forbundne arbejdsplatforme - Mest populære apps - New Zealand

Forbundne arbejdsplatforme hjælper industrivirksomheder med at planlægge, planlægge og overvåge komplekse produktions- og forsyningskædeoperationer på tværs af flere lokationer og teams. Denne software giver virksomheder mulighed for effektivt at planlægge og tildele arbejdsordrer og samtidig fremme samarbejde og informationsdeling blandt medarbejderne. Produktionsledere og lageransvarlige bruger forbundne medarbejderplatforme til at planlægge og tildele opgaver, og medarbejderne bruger dem til at fuldføre det tildelte arbejde. Disse platforme leveres som selvstændige løsninger og kræver integration med produktions- og forsyningskædesoftware, såsom ERP-systemer, produktionsudførelsessystemer, forsyningskædesuiter og avanceret planlægnings- og planlægningssoftware (APS). For at sikre medarbejdernes sikkerhed integreres de også med software til miljømæssig sundhed og sikkerhed (EHS).