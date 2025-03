Computerstøttet oversættelsessoftware - Mest populære apps - Vatikanstaten

Language I/O

languageio.com

Language I/O's software gør det muligt for ensprogede (dvs. kun engelsktalende) kundesupportteams at chatte, e-maile og yde selvbetjeningssupport på over 100 sprog i realtid. Med sin unikke maskinoversættelsesteknologi kan den få et team op at køre med nøjagtige, sikre oversættelser til en virksomhed og branche inden for 24 timer. Dens GDPR-kompatible og ISO-27001-certificerede software integreres med alle større systemer til styring af kunderelationer (CRM'er), inklusive Salesforce, Zendesk og Oracle. Ved at levere oversættelser til kundeservicemedarbejdere på de platforme, de allerede bruger, giver det dem mulighed for at svare på kunde-e-mail og chatforespørgsler med et klik på en knap.